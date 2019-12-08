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على بعد 01 كلم من مكان حادث عمدون: إنقلاب شاحنة يسفر عن إصابة شخصين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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جد مساء أمس السبت 07 ديسمبر 2019، حادث مرور بمنطقة الفرش التابعة لمعتمدية عين دراهم، وأسفر عن إصابة السائق ومرافقه.

ويتمثل الحادث في انقلاب شاحنة ثقيلة لنقل المعدات، و هو ما أسفر عن إصابة السائق و مرافقه بجروح مختلفة الخطورة، و قد تدخلت الحماية المدنية بجندوبة و تم نقل المصابين نحو المستشفى المحلي بعين دراهم، كما تم انتشال الشاحنة العالقة.

ويشار إلى أن هذه الحادثة وقعت على بعد 1 كلم تقريبا من مكان انقلاب حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، وسقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن حادث 'عين السنوسي' جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، وأسفر عن وفاة 29 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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