الطيور تصبح أصغر بسبب ارتفاع درجات الحرارة المناخ

منذ عام 1978، تمكن الباحثون من جمع وقياس عشرات الآلاف من الطيور التي نفقت بعد اصطدامها بمباني في شيكاغو خلال هجرات الربيع والخريف.



وكشفت دراسة نشرت عن 70.716 طائرًا قُتلوا من عام 1978 حتى عام 2016 في مثل هذه التصادمات في ثالث أكبر مدينة أمريكية، وأن متوسط أحجام أجسادهم انخفض بشكل مطرد خلال تلك الفترة، على الرغم من زيادة أعداد جناحيهم.



وقال الباحثون إن النتائج تشير إلى أن المناخ الدافئ يؤدي إلى انخفاض حجم أنواع معينة من الطيور في أمريكا الشمالية وربما في جميع أنحاء العالم.



وأشاروا إلى ظاهرة تدعى قاعدة بيرجمان، حيث يكون الأفراد داخل الأنواع أصغر في المناطق الأكثر دفئًا والأكبر في المناطق الأكثر برودة.



وركزت الدراسة على 52 نوعًا، معظمها من الطيور التي تتكاثر في المناطق الباردة بأمريكا الشمالية وتنفق فصول الشتاء في مواقع جنوب شيكاغو.



وقام الباحثون بقياس ووزن عرض من الطيور التي تحطمت في بناء النوافذ وذهبت على الأرض.



وعلى مدى العقود الأربعة، انخفض حجم الجسم في جميع الأنواع الـ 52، وانخفض متوسط كتلة الجسم بنسبة 2.6 في المائة، وانخفض طول عظم الساق بنسبة 2.4 في المائة.

