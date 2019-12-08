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وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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الوزيرة
الوزيرة
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وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، اليوم الأحد؛ لإجراء جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات والاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستقبل الوزيرة فور وصولها إلى مطار الأقصر الدولي، المحافظ المستشار مصطفى ألهم، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من مسئولي قطاع الصحة، حيث توجه الوفد برفقة "زايد" إلى أقصى جنوب المحافظة لتفقد تجهيزات مستشفى إسنا الجديدة.

وتفقدت وزيرة الصحة الأقسام الداخلية لمستشفى إسنا الجديدة، بجانب التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاحها قريبًا.

ويحتوي مستشفى إسنا التخصصي، على 158 سريرًا ما بين 127 سريرًا للإقامة، و24 سريرًا للعناية المركزة، و7 أسرة للأطفال المبتسرين، وتتكون من 8 طوابق لكل التخصصات، و4 غرف عمليات ومغسلة كبرى، ومحرقة وحجرة خاصة للأمن واستراحات للأطباء والممرضات والعمال، حيث تم انشاءها بتكلفة بلغت نحو 140 مليون جنيه.
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
وزيرة الصحة تتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى إسنا بالأقصر "صور"
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