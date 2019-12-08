الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين



وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاض حيث تسجل نحو 13 درجة، حيث يسود طقس بارد ليلا، ناصحًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية.



وأَضاف: "ارتدوا الملابس الشتوية.. حتى لا تصابوا بنزلات برد خاصة كبار السن والأطفال"، لافتًا إلى أن الملاحة البحرية في البحر المتوسط مضطربة إلى حد ما، ويصل ارتفاع الموج في العمق إلى 3 أمتار.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية فصل الشتاء جغرافيا تكون في 23 ديسمبر، ومازلنا في فصل الخريف، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.