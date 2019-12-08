Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:02 م
Advertisements
الدكتور محمود شاهين
الدكتور محمود شاهين
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية فصل الشتاء جغرافيا تكون في 23 ديسمبر، ومازلنا في فصل الخريف، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاض حيث تسجل نحو 13 درجة، حيث يسود طقس بارد ليلا، ناصحًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية.

وأَضاف: "ارتدوا الملابس الشتوية.. حتى لا تصابوا بنزلات برد خاصة كبار السن والأطفال"، لافتًا إلى أن الملاحة البحرية في البحر المتوسط مضطربة إلى حد ما، ويصل ارتفاع الموج في العمق إلى 3 أمتار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد توك شو الدكتور محمود شاهين أخبار مصر

أخبار تهمك

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

منذ 41 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 19 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ ساعتين

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير مركز التنبؤات الجوية: أعلى درجات الحرارة في فصل الربيع وليس الصيف

مع بدء أطول فصول السنة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين

نصائح عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

"الشتاء بدأ.. ارتدوا الملابس الثقيلة"رسائل هامة من الأرصاد للمواطنين

حالة الطقس اليوم | "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

الحرارة تنخفض 15 درجة يوم الخميس المقبل.. الأرصاد تحذر من جديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status