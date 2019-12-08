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مسؤول بـ"الأمن الوطني": الشائعات تهدف لتعجيز الأمن على مكافحة الجماعات المتطرفة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قال العميد أحمد الدسوقي بقطاع الأمن الوطني، خلال ندوة بأكاديمية الشرطة، إن القطاع يولي اهتماما بمتابعة الشائعات، والوقوف على مصادرها وأهدافها، مشيرا إلى أن هدف الشائعات هو إسقاط الدولة والوصول لعدم قدرة أجهزة الأمن على إنفاذ القانون مما يساعد على نشر الجماعات المتطرفة وتنشر إيدلوجياتها بين أوساط المواطنين.

وأردف مسئول الأمن الوطني، أن جماعة الإخوان تفرض سطوتها عبر نشر الشائعات والفتن والقيام بأعمال تخريبية وفقا بمذكرة أجهزة الأمن قبل عام 1948 قامت الجماعة الإرهابية بعمليات تخربيبة وبالنظر بين الماضي والحاضر هناك تشابه كبير.

وأكد مسئول الأمني الوطني، أن الجماعة الإرهابية تورث الكراهية بين الأجيال عبر الأزمان، وعبر السنوات تتعدد الأنواع لأسماء الجماعات المتطرفة بين مجموعات الحراك المسلح لتحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تتاجر بالسلاح والبشر وتهرب المهاجرين لتمويل أهدافها وتحقيق مآرب السياسية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى لتحقيق أهدافها السياسية لتولي سلطة البلاد.

وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، في ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها".

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة،لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد
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