وزيرة الصحة: تشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع فبراير المقبل

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفي العديسات التخصصي للأطفال تجريبيا مطلع شهر فبراير المقبل.



وجاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مستشفي العديسات ستصبح مستشفي متخصص في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤها وفقا لمعايير الاكواد العالمية لبناء المستشفيات،لافتة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع مستشفي ابوالريش الجامعي، لتشغيل المستشفي ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للمستشفي، حيث ستضم المستشفي كافة التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.



وأضاف أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات فى أسرع وقت، كما تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتي تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.