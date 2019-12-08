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فيديو رينيه فايلر يجهز الأهلي لمباراة وادي دجلة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على دراسة فريق وادي دجلة وتحديد نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهته مساء الأربعاء المقبل.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على الهلال السوداني ٢-١ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة اخبار الاهلي

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