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شيريهان تعلن موعد عرض مسرحيتها "كوكو شانيل"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
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شيريهان
شيريهان
رانيا ماهر
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تتواصل الفترة الحالية الفنانة الكبيرة شيريهان، مع جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقام أحد المتابعين بكتابه تغريده لها قائلاً: "‏‎اتمنى من كل قلبي ان نرى كوكو شانيل في رأس السنة وان تكون العودة قريبة جدا."

لترد عليه الفنانة شيريهان قائلة: "‏وعدتكم ونفذت وعدي،لتعلن شيريهان عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" في رأس السنه.

وتفاعل محبيها معاها بتلك التغريدة وجاءت تعليقات كالتالي:"‏‎والله من بعدك مافي مسرح استعراضي يا سندريلا، ‏‎يا الله شو مشتاق ارجع شوفك ونحكي سوا وحسيت اليوم بشعور التواصل وللصراحة ردك حسسني بفرحة كبيرة والله
نحن بانتظارك يا كل الحب انتي."

مدحت العدل مهنئآ شيريهان بعيد ميلادها " مفيش أجمل منك"

هنئ الكاتب مدحت العدل الفنانه شيريهان بعيد ميلادها بكلمات خاصه عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"
وكتب:"‏إليّ ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها "كل سنة وإنتي ( شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً )."


عوده شيريهان بعد غياب 30 عاما

وتعود شريهان بمسرحية "كوكو شانيل" بعد غياب 30 عاما وكشف المخرج "هادي الباجوري" أن شريهان متحمسة للمسريحة وأن مستواها أفضل بكثير من السابق، وشاركها في هذا العمل العديد من الفنانات منهم الفنانة "إنجي وجدان وياسمين الرئيس".

يشار إلى أن تلك المسرحية كتبها وألف أغانيها د. مدحت العدل، بالإضافة إلى أنه انتهى من كتابة عدد من الشخصيات التى تنوى شيريهان تقديمها على المسرح، منها رابعة العدوية، وكارمن ومارلين مونرو وحتشبسوت، وشجرة الدر، ومن المقرر عرض هذه المسرحيات على شاشة dmc ، ويصل عددها إلى 13 مسرحية.

ويذكر أن "شريهان" قامت بالكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية أشهرهم مسرحية "سك على بناتك" والفوازير أشهرهم "ألف ليله
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