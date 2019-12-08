Advertisements
Advertisements
Advertisements

مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبورية حسين
Advertisements
"مدد يا رفاعي مدد مدد، يا شيخ علي يا أبو نور الدين، يا سيدي إبراهيم يا سيدي سعد".. بهذه الكلمات يترجل صائدي الأفاعي بقرى محافظة سوهاج لإخراج الثعابين من منازل المواطنين مقابل المال، البعض يصفهم بالسحرة النصابين وامتداد لسحرة فرعون موسى، الذين وردت قصتهم في القراَن الكريم أو بالخارجين عن الدين لطلبهم العون من الأشخاص ذوي الكرامات من دون الله عز وجل وآخرين يرون أنهم يأكلون عيش من هذه المهنة.

بوابة "الفجر" رصدت لحظات صيد ثعبانين داخل منازل الأهالي وكيف يقوم الحاوي بإمساكهم بعصا يستخدمها أثناء إلقاء العزيمة التي دائما ما تكون "أقسمت عليك أيها الثعبان أن تخرج أمامي هنا بحق العهد الرفاعي ولو تخالف كلامي تموت، اظهر وبان عليك الأمان بأمر الرحمن مدد يا رفاعي مدد يا شيخ علي أبو نور الدين مدد يا سيدي إبراهيم مدد"، ليخرج من بعدها الثعبان ويمسك به الحاوي ويضعه في إناء من الفخار أو شنطة مصنعة من القماش.

يقول حسن المشادوي، من مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، إنه وشقيقه حسين تعلما المهنة من أبيهم منذ ما يقرب من 15 عامًا، وكانا وقتها صغيران حتى أن أصبحا مشهورين في قرى المحافظة ويترجلا في الشوارع للبحث عن الأفاعي مقابل المال، مضيفا:"الثعبان الصغير بـ15 جنيها وفيه ناس بتدي أكتر من كده".

وأضاف شقيقه حسين، أن مهنة الحاوي تعتمد في مقامها الأول على العهد بعدم الخيانة سواء من الأفعى أو الحاوي بعضهم البعض، متابعا: "نخرج من الصباح الباكر سعيا في بلاد الله الواسعة، وبتفرج علينا وربنا بيرزقنا بدل من سؤال الناس أو السرقة، بناكل عيالنا من عرق جبينا ونقوم بجمع الأفاعي وتركها في المناطق الجبلية بعيدا عن الناس حتى لا تؤذيهم".

وأوضح الشقيقان أن الأفاعي الصفراء قد تلدغ الإنسان إذا ما لم يراها، أما الأفاعي السوداء فهي تعيش في كل منزل وتبني بيوتها داخل الحوائط المشيدة بالطوب اللبن وتحت الأرض، وهذه الأفاعي لا تهاجم الإنسان فهي تقوم بابتلاع زغاليل الحمام الصغير أو البيض، وهناك أنواع خطيرة جدا مثل الأفعى المجلجلة التي تبثق السم في عيون ضحايها وأنواع أخرى غير موجودة في مصر.

وطالب الشقيقان الدولة بإنشاء نقابة لصائدي الأفاعي والاستفادة من السموم الموجودة بجسم الأفاعي في مجال الأدوية مثل بقية العالم، وجلودها في التصنيع، وأن يحصل الحاوي على كارنية مزاولة مهنة وأن يخصص لهم معاش حكومي.

ويري عدد كبير من أهالي سوهاج أن هؤلاء هم امتداد لسحرة فرعون وهم خارجين عن الدين لأنهم يطلبون العون من أشخاص من دون الله عز وجل، كما يصف البعض أفعالهم بخفة اليد والنصب ويطالبون بالقبض عليهم.
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
مداد يا رفاعي.. "الحاوي" ورحلة البحث عن الثعابين بقرى سوهاج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة سوهاج صيد الأفعاي سوهاج السحر الحاوي الثعابين

أخبار تهمك

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

منذ 39 دقيقة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 18 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الثعابين والأفاعي" تهاجم قرية بالبحيرة.. والمحافظ: نواجههم بالبيض (فيديو وصور)

مزارعون بالبحيرة: الموت لنا أهون من لدغات الثعابين (فيديو)

بلاغ ضد محافظ البحيرة بسبب التقصير في مواجهة انتشار الثعابين بالمحمودية (مستند)

أهالي "المحمودية" يلتقطون صورًا تذكارية مع الثعابين عقب قتلهم (صور)

السبب الحقيقي وراء انتشار الثعابين والأفاعي بقرية "منية السعيد" بالبحيرة

ضبط 44 أفعى سامة على متن طائرة.. وهذا مصيرهم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status