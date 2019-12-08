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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY be in رابط ماتش trezeguet

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر أستون فيلا وليستر سيتي مشاهددة مباراة ترزجيه اليوم عبر الفجر، تقدم بوابة الفجر والفجر الرياضي، بث مباشر لأبز الأحداث الرياضية اليوم الأحد 8-12-2019، حيث توجد مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي  أستون فيلا نظيره  ليستر سيتي ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 /2020 .

موعد قمة أستون فيلا وليستر

تنطلق مباراة  أستون فيلا ضد ليستر سيتي في تمام الساعة  الرابعة مساء اليوم الأحد  بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " "فيلا بارك " ، في مدينة ( برمنجهام – إنجلترا ).

مشاهدة أستون فيلا مباراة ترزجيه 

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة" ، معلقاً علي المباراة " خالد الحدي ". BEIN SPORTS HD 2"

ترتيب أستون فيلا وليستر سيتي مشاعدة مواجهة اليوم 

يدخل أستون فيلا المباراة  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة ، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 35 نقطة .

لعب ليستر سيتي حتي الأن 15 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 11 لقاء له وتعادل في اثنين و خسر في أتنين ليحتل المركز الثاني وصيفاً لمتصدر الدوري ليفربول بول بفارق 11 نقطة بينهم .

بينما لعب أستون فيلا 15 مباراة ايضا فاز في 4 منهم فقط وتعادل في ثلاثة وخسر في ثمان لقاءت له ، ويأتي في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط .

مشاهدة ليستر سيتي وأستون فيلا 

يسعي كل من الفريقين في تحقيق الفوز لأٍسباب مختلفة ، يبحث ليستر عن الاعتلاء في الصداراة والبقاء في القمة وسحق نظيره أستون فيلا الذي تراجع في مستواه للغاية وينافس حالياً في مربه الهبوط ، بينما يسعي أستون  في تحقيق الفوز علي نظيره وخطف ثلاث نقاط غاليه كي يتمكن في الهروب من منطقة الهبوط ويسعي جاهداً للمنطقة الدافئة وتحسين مركزه في جدول الدوري .



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