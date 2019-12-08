اسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. كيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرار ملحوظا في السوق المحلى بصر اليوم الأحد 8-12-2019، وتواصل اسعار بورصة الدواجن في مصر استقرارها خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع ان تشهد اسعار الفراخ البيضاء ارتقاع قريب في الاسواق المحلية مع انخفاض التدريجى في درجات الحرارة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم .





اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

استقرت اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر حيث سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو، فيما سجل كيلو الدجاج البلدى 35، جنيها، و سجل سعر كيلو الرومي نحو 40 للرومى، و سجل سعر كيلو البانيه نحو 60 للبانيه.





اسعار كرتونة البيض في السوق المحلى





تراوح سعر كرتونة البيض بين 33 و34 جنيها، و سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، و سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، فيما سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.





اسعار البط والكتاكيت اليوم

سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، و سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، و سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.



