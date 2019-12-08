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اسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر الأحد 8-12-2019.. كيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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أسعار الفراخ البيضاء اليوم
تشهد اسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرار ملحوظا في السوق المحلى بصر اليوم الأحد 8-12-2019، وتواصل اسعار بورصة الدواجن في مصر استقرارها خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع ان تشهد اسعار الفراخ البيضاء ارتقاع قريب في الاسواق المحلية مع انخفاض التدريجى في درجات الحرارة وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء اليوم .

 اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر 
استقرت اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر حيث سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو، فيما سجل كيلو الدجاج البلدى 35، جنيها، وسجل سعر كيلو الرومي نحو 40 للرومى، و سجل سعر كيلو البانيه نحو 60 للبانيه.

 اسعار كرتونة البيض في السوق المحلى 

تراوح سعر كرتونة البيض بين 33 و34 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، فيما سجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.

 اسعار البط والكتاكيت اليوم 
 سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، و سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

تحركات اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الماضية
شهدت أسعار الدواجن حالة من الانخفاض الكبير منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك مما تسبب في خسائر كبيرة لدى المربين، وكان السبب في ذلك هو توافر كميات كبيرة من اللحوم في هذه الفترة التى أعقبت عيد الأضحى المبارك باسعار مخفضة مما تسبب في تراجع الطلب على الدواجن خلال هذه الفترة مما تسبب في تراكم المعروض من السلعة. 

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزرعة نحو 15-17 جنيهًا، ليصل السعر إلى 21- 24 جنيهًا للمستهلك، فيما تصل تكلفة تربية الدواجن تتكلف من 18.52 – 19.75 جنيه، بحسب شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.


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