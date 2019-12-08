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هجوم ساخن على برشلونة رغم الفوز على مايوركا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا مساء أمس السبت على ضيفه ريال ماريوكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة شهدت تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فيما أحرز لويس سواريز وأنطوان جريزمان كل منهما هدف.

وانتقدت الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم دفاع فريق برشلونة، حيث وصفته بنقطة الضعف في الفريق الكتالوني.

وكتبت صحيفة "الماركا" :"دفاع البارسا في الليجا نقطة ضعف هذا الموسم، في 14 جولة استقبل فريق فالفيردي 18 هدفا".

وأضافت الصحيفة :"فقط في 3 مباريات حافظ البارسا على نظافة شباكه، ضد (خيتافي، إشبيلية وأتليتيكو مدريد".

وتابعت بأن فريق فالفيردي تلقى هدفين في 5 مباريات هذا الموسم، وهو يعد نقطة ضعف في الفريق الكتالوني.
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