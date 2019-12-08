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"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الشتاء رسميًا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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طقس ممطر
طقس ممطر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس مائل للدفء على شمال البلد، دافئ على جنوب البلاد أثناء النهار، بارد على كافة الأنحاء ليلًا.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، بارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، معقبة: "لسة شوية على الشتوي الثقيل"، منوهة بأن فعل الشتاء سيبدأ رسميًا 23 ديسمبر الجاري، أي بعد نحو أسبوعين".

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الشتاء لم يتأخر هذا العام، وإنما البرودة هي من تأخرت هذا العام، منوهة إلى أنه اعتبارًا من اليوم هناك فرص لتساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد غدًا خفيفة على القاهرة، موضحة أن هذا الأسبوع سيشهد تقلبات جوية، حيث سيشهد تساقط أمطار اليوم وغدًا، بينما نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.
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