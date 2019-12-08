مورينيو يحدد أولى صفقات توتنهام الشتوية

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع مهاجم خبير، يكون بديلاً للنجم الدولي الإنجليزي هاري كين نجم السبيرز.





توتنهام يريد مهاجم روما





وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينو المدير الفني لتوتنهام حدد المهاجم إيدين دزيكو نجم هجوم نادي روما الإيطالي ومنتخب البوسنة والهرسك، وذلك في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





ويتواجد الدولي الإنجليزي بمفرده حالياً في هجوم توتنهام، منذ رحيل المهاجم الخبير فيرناندو يورنتي مطلع هذا الموسم نحو نادي نابولي الإيطالي.





وتبلغ قيمة دزيكو حالياً مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، بحسب موقع ترانسفير ماركيت، لكن روما لن يتخلى عن مهاجمه الأساسي بسهولة.





وسجل دزيكو 8 أهداف وصنع 3 أهداف في 19 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم رفقة الجيالوروسي هذا الموسم.





كما سجل دزيكو 95 هدفاً وصنع 40 خلال 198 مباراة له مع روما، منذ إنضمامه إليه قادماً من مانشستر سيتي.





ويمتلك دزيكو الخبرة الكافية لقيادة هجوم توتنهام رفقة هاري كين، لا سيما الخبرة في الكرة الإنجليزية.





وخاض دزيكو 189 مباراة مع مانشستر سيتي، حيث سجل 72 هدفاً، وصنع 39 في كل البطولات مع النادي السماوي.





ويرتبط دزيكو بعقد مع النادي يمتد لعام 2022، من جهه أخرى حقق نادي توتنهام فوزاً عريضاً يوم أمس على نادي بيرنلي بخماسية دون رد، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب توتنهام في العاصمة لندن.



