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جونسون يعد بتقليل الهجرة إذا فاز في الانتخابات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقليل الهجرة إذا فاز بالسلطة في انتخابات يوم الخميس، لكنه قال إنه ليس معاديًا للسماح للأجانب بالعمل والعيش في بريطانيا بشكل عام، وفقا لرويترز.

سيقرر تصوت بريطانيا في انتخابات 12 ديسمبر مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخامس أكبر اقتصاد في العالم مع اختيار صارم بين المحافظين المؤيدين للسوق بقيادة جونسون وحزب العمال المعارض بقيادة الحزب الاشتراكي.

وقال جونسون لقناة سكاي نيوز: "ستنخفض الأرقام لأننا سنتمكن من التحكم في النظام بهذه الطريقة.. وما لا أعتقد أنه على صواب هو أن يكون لديك نهج غير منضبط وغير محدود لذلك".

وعد جونسون باتباع نهج قائم على نقاط محددة للسيطرة على الهجرة. وقال إن تركيزه سوف يقلل من الهجرة غير الماهرة، لكن سيكون هناك مجال للعمال ذوي المهارات العالية وغيرهم من العمال القادمين إلى بريطانيا.

وأضاف: "أنا لست معاديًا للهجرة... أنا مؤمن بالسماح للناس بالقدوم إلى هذا البلد، وأعتقد أن لديهم مواهب ويريدون فعل الكثير من الأشياء، وجعل حياتهم في المملكة المتحدة، ويمكنهم المساهمة في رفع بلادنا بشكل رائع ".

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خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جونسون يعد بتقليل الهجرة البريكست الانتخابات البريطانية

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