Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدحت العدل لـ شيريهان: "مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
Advertisements
مدحت العدل
مدحت العدل
رانيا ماهر
Advertisements
هنأ الكاتب مدحت العدل الفنانه شيريهان، بعيد ميلادها بكلمات خاصة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتب قائلا: "‏إليّ ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها كل سنة وإنتي شريهان عشان مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً)."


ونذكر أن شيريهان، أتمت أمس عامها الـ٥٥ وقام الجمهور وعدد كبير من الفنانين بتهنئتها بعيد ميلادها أبرزهم الفنانة " لطيفه، ونيللي كريم و الفنانه رجاء الجداوي".


ومن المقرر عرض مسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل" بعد غياب 30 عاما وكشف المخرج "هادي الباجوري" أن شريهان متحمسة للمسريحة وأن مستواها أفضل بكثير من السابق، وشاركها في هذا العمل العديد من الفنانات منهم الفنانة "إنجي وجدان وياسمين الرئيس".


يشار إلى أن تلك المسرحية كتبها وألف أغانيها د. مدحت العدل، بالإضافة إلى أنه انتهى من كتابة عدد من الشخصيات التى تنوى شيريهان تقديمها على المسرح، منها رابعة العدوية، وكارمن ومارلين مونرو وحتشبسوت، وشجرة الدر، ومن المقرر عرض هذه المسرحيات على شاشة dmc ، ويصل عددها إلى 13 مسرحية.


ويذكر أن "شريهان" قامت بالكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية أشهرهم مسرحية "سك على بناتك" والفوازير أشهرهم "ألف ليله

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ ساعة

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

صدمة كريستيانو رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 15 ساعة

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 17 ساعة

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status