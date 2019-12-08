مدحت العدل لـ شيريهان: "مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً"

هنأ الكاتب مدحت العدل الفنانه شيريهان، بعيد ميلادها بكلمات خاصة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" وكتب قائلا: "‏إليّ ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها كل سنة وإنتي شريهان عشان مفيش أجمل منك خلقاً وفناً وإنسانياً وإحساساً)."





ونذكر أن شيريهان، أتمت أمس عامها الـ٥٥ وقام الجمهور وعدد كبير من الفنانين بتهنئتها بعيد ميلادها أبرزهم الفنانة " لطيفه، ونيللي كريم و الفنانه رجاء الجداوي".





ومن المقرر عرض مسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل" بعد غياب 30 عاما وكشف المخرج "هادي الباجوري" أن شريهان متحمسة للمسريحة وأن مستواها أفضل بكثير من السابق، وشاركها في هذا العمل العديد من الفنانات منهم الفنانة "إنجي وجدان وياسمين الرئيس".





يشار إلى أن تلك المسرحية كتبها وألف أغانيها د. مدحت العدل، بالإضافة إلى أنه انتهى من كتابة عدد من الشخصيات التى تنوى شيريهان تقديمها على المسرح، منها رابعة العدوية، وكارمن ومارلين مونرو وحتشبسوت، وشجرة الدر، ومن المقرر عرض هذه المسرحيات على شاشة dmc ، ويصل عددها إلى 13 مسرحية.





ويذكر أن "شريهان" قامت بالكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية أشهرهم مسرحية "سك على بناتك" والفوازير أشهرهم "ألف ليله



