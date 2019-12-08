مساعد وزير الداخلية للإعلام: الشائعاْت إحدى وسائل التهديد المباشر للأمن القومي





وأضاف المساعد للإعلام، إن المتتبعَ لحركة ِالحياةِ من حولِنا ليشهدَ عن يقين حجمُ تحدياتِ محاولاتِ إسقاطِ الدولْ ليسَ علي الصعيدِ الإقليمي فحسبْ، بَل امَتدت وبقوة على الصعِيدِ الدولي وهو ما شَكلَ خطرًا داهمًا وتحديًا لا نُبالغ إذا قُلنا أنه ضِدَ البشرية جمعَاء وهو ما يَفرض علينا ضرورةَ التوصلَ إلى توافق ٍ دولي حولَ اتخاذ التدابيرِ اللازمْةِ والجادةْ لمواجهة تلك المحاولات وإفرازاتها المدمرة.



وتابع: وهنا نذكُر وبكلٍ فخرٍ واعتزاز ْجهودَ الدولةِ المصريةِ في تحصينِ أركانِها وتدعيمِ ثوابتهِاَ لمواجهةِ كل المحاولاتِ اليائسةِ للنيلِ من إستقرارِهَا فبفضل المولى جلت قدرته وبحكمةِ قائدٍ شجاعْ إلتفَ الشعبُ من حولِه ودعًّم َخطواتِه الواثقةْ وبإخلاصِ وتكاتفِ مؤسساتٍ وطنيةْ ودماء ٍذكيةٍ روتْ تُرابَ هذا الوطنِ المفدىّ لشهدائنا الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناءِ الشعبِ المصري العظيْم، وصاغت مصُر الكنانِةٌ استراتجيتِها فى الدفاع عن حقها في البقاء والاستقرار ففي مواجهةِ كلَ آلةِ للهدمِ وُلدتْ يدٌ مصريةٌ فاعلةُ للبناءْ وأمامَ كل أداةِ تخريبٍ كانتْ جهُودًا مصريةً متواصلةْ أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وإجتماعيًا تُعلِن وبكل وضوح استحالَة إسقاطَ أو ضياعَ هوية الدولةِ المصرية الأبيةْ لكل دُعاة الشر فى شتى الارجاء.



واختتم اللواء "الأحمدي" في نهاية كلمته، قائلا، " أتوجهَ بخالص الشكر والتقديرْ لكم جميعًا على تشريفِ هذه الندوةِ العلمية كما أَتوجه إلى كل من ساهم فى إنجاح هذا الملتقى العملى رفيع المستوى بالتقدير والعرفان وأخُص بالشكر اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزيرِ – رئيس أكاديمية الشرطة وإلى اللواء حاتم فتحي مديرِ مركزِ بحوث الشرطة ِوإلى قيادات وضباط وأفراد قطاع الإعلام والعلاقات لكم جميعًا من الشكرِ".

قال اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، خلال ندوة "الداخلية" بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها): يُسعدني اليومَ أن ألتقى بحضراتِكُمْ في هذا المحفلِ العلمي العظيْم، والذى أضفي عليهِ حضوَركُمْ الكَريمْ ومشاركَتِكُمْ الفاعلةْ بريقَ الجودةِ والإتقانْ.ونقل اللواء الأحمدي، تحيات اللواء "محمود توفيق" وزير الداخلية، قائلا، "جُلًَّ اهتمامِ سيادتِه الشخصي إيمانًا بأهميةِ التكاتُفِ والمشاركْة، وإدراكًا بقيمةِ العمل المشتركِ لتحقيقِ مستهدفاتِ مسيرةِ العملِ الوطني، وأن الروابطَ الوثيقةْ مع كافةِ طوائفِ المجتمعْ والمشاركةِ الفعالةِِ مع رموزِ وقاماتِ الرأي والعلمِ والفكرْ هي السبيلُ الوحيد لتحقيق مستهدفاتِ العمل المشترك.وتابع اللواء "الأحمدي، قائلا، "ْيأتي لقاؤنَا اليوم في رحابِ هذه الندوةِ العلميةْ كترجمةٍ حقيقيةٍ لتفاعلِ خُطط وزارة الداخلية مع مُعطياتِ المرحلةِ الحاليةْ وما نُواجههُ اليومَ من تحدياتْ ويؤكدُ على قناعتِنَا بأهميةِ تَوحيدِ جُهودنا وصفوفِنا لمواجهةِ أجيال الحروبِ الجديدةْ وصناعةِ الدولةِ الفاشلْة وذلك من خلال توضيح آلياتِ وأدواتِ هدمِ الدولِ من الداخلْ وإبرازِ دورِ الشائعاْت كإحدى وسائلِ التهديدِ المباشرِ للأمنِ القومىِ بإعتبارِ كل ذلك جرائَم تمثُل ضغوطًا على ثوابت الحياةِ الآمنةِ المستقرةْ بما تُخلًّفهُ من صِداماتٍ وصِراعات تُلقى بظلاَمِها على مقوماتِ الاستقرارِ والبناءِ في المجتمع ْوليس أدْل على ذلك مما تُطالعنا به المشاهد التي تِرد من دول كانت واحةً غنًّاء تَموجُ بالحياةِ النابضةْ وتحولتْ جَذريًا بفعلِ التطَرفِ والغُلًّو والإنسياق وراء الأكاذيبِ والشعاراتْ إلى ساحة خَرابِ فى كل مكان، مضيفًا ْ قد شاعت فى الآونة الأخيرة آلياتِ ومخططاتِ هدمُ الدولةِ من الداخْل واستهدفت إستنزاف مواردِهَا والسيطرةِ على مقدراتِها وإخضاعِ توجهاتِها وقرارتها لتحقيقِ أهدافٍ لا تهتمُ بمصير شعبها ومستقبلهم.