الأرصاد: هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة غدًا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، معقبا: "الشمس طالعة من أول النهار".



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، إلى أنه يجب ارتداء الملابس الشتوية خاصة لمن يتواجد خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل، أو الأولى من الصباح، محذرًا من وجود شبورة مائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية.



ونوه مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم، وقد تمتد فرص سقوط الأمطار لتسقط على القاهرة غدًا، ولكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

