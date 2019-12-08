Advertisements
Advertisements
Advertisements

للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

إعادة ضم الجزء 16 من مخطوط ربعة قنصوة الغورى لمقتنيات دار الكتب

عبد الدايم: استمرار جهود استرداد التراث القومى حفاظا على الهوية

 

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة استمرار السعى للحفاظ على تراث مصر القومى واسترداد المفقود منه باعتباره جزء من ملامح الهوية حيث أعلنت عن استعادة الوطن للجزء السادس عشر من مخطوطة الربعة القرآنية الخاصة بالسلطان قنصوة الغوري (1446- 1516) والتى عرضت للبيع بصالة تشيسويك الإنجليزية للمزادات وذلك من خلال جهود دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمى ، ووجهت التحية لكل من يساهم فى صون مقتنيات المكتبة الوطنية المصرية باعتبارها من مفردات تاريخ الامة . 

 

من جانبه قال الدكتور هشام عزمى إن دار الكتب والوثائق القومية وصلتها معلومات تفيد عرض المخطوط للبيع من مصادر خاصة حيث لم يتم الاعلان عن وجوده ضمن معروضات المزاد الذى كان من المقرر اقامته في لندن خلال شهر أكتوبر الماضى وعلى الفور وفى سرية تامة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإيقاف البيع ، وتابع أن صالة المزادات استجابت للطلب المدعم بالمستندات وشمل ملفا موثقا كاملا وصور من الفهارس والسجلات التي تؤكد ملكية دار الكتب المصرية للمخطوط ، وأضاف أنه بعد جهود مكثفة تخللها مفاوضات مباشرة استمرت لمدة شهر ونصف تقريبا نجحت دار الكتب في إقناع كل من صالة المزادات والحائز باحقيتها في تسلم المخطوط الذى تمت اعادة تسجيله ضمن مقتنيات الدار التاريخية.

 

يشار أن المخطوط يمثل الجزء السادس عشر من ربعة قنصوة الغورى التى استعادت دار الكتب الجزء الرابع منها في شهر نوفمبر العام الماضي ويعد من أكثر المخطوطات المملوكية ندرة وقيمة حيث يضم ثلاثين ورقة ومسطرته سبعة أسطر مكتوبة بخط النسخ العربي ومذهب من أوله ومجدول بإطار من الذهب ، وتم تسجيل الربعة بدار الكتب المصرية في شهر نوفمبر عام 1884 م بعد أن كانت حتى ذلك التاريخ في مدرسة السلطان قنصوة الغوري وبذلك تحقق الثقافة المصرية ممثلة فى دار الكتب والوثائق القومية انجازا غير مسبوق حيث نجحت خلال الفترة من إبريل 2018 إلى نوفمبر 2019 في استعادة ثلاثة مخطوطات عرضت للبيع في صالات مزادات بمدينة لندن هى مخطوط الكافيجي "المختصر في علم التاريخ"، و الجزئين الرابع والسادس عشر من ربعة قنصوة الغوري القرآنية وذلك من خلال التفاوض المباشر إضافة إلى أطلس سيديد لمحمود رائف أفندي الذي تم عرضه للبيع في ألمانيا وسلمه وزير الخارجية الألماني إلى وزير الثقافة اثناء زيارته الأخيرة إلى مصر .

للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
للمرة الرابعة في أقل من عامين.. الثقافة تستعيد مخطوط نادر من تراث مصر المفقود
Advertisements

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

كريستيانو رونالدو يكشف سرا خطيرا عن ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

صدمة كريستيانو رونالدو

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status