الكاتبة والمترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي في ضيافة المركز القومي للترجمة

يستضيف المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، الأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي، وذلك فى ندوة يقيمها المركز بالتعاون مع السفارة اليونانية بالقاهرة.

تقام الندوة في السادسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة .

تناقش الندوة اخر أعمال وترجمات الأديبة اليونانية ويشارك فيها كل من الروائي والكاتب الكبير صنع الله ابراهيم، الأستاذ الدكتور أنور مغيث ويدير الندوة الدكتور خالد رؤوف، بحضور معالى سفير اليونان نيقولا غاريليدس .

الأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي ،كاتبة ومترجمة يونانية ولدت فى مصر ،درست الأدب الانجليزي بكلية الاداب جامعة القاهرة ،ترجمت اكثر من 40 عنوانا مصريا وعربيا ،بينها 16 عمل لنجيب محفوظ ،كما أن لها العديد من الاعمال الروائية ،نذكر منها رواية "الضفة الغربية من النيل " والذى صدرت نسختها العربية، عن المركز القومى للترجمة،ونقل الرواية الى العربية محمد حمدى ابراهيم .