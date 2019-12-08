تشكيل بيراميدز المتوقع ضد بطل موريتانيا في الكونفيدرالية

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ضيفه نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



ويتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعدما فاز في مباراة الجولة الأولى أمام إينوجو رينجرز النيجيري بملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز كالتالي :-



حراسة المرمى : أحمد الشناوي



خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - ويلفريد كانون - محمد حمدي



خط الوسط - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - محمد فاروق - إيريك تراوري - إبراهيم حسن



خط الهجوم : جون أنطوي.