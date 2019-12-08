Advertisements
صابرين تتألق في حفل مهرجان "نجم العرب"
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:58 ص
Advertisements
وكالات
Advertisements
أطلت الفنانة صابرين، على العلن بمظهرها الجديد، بعد الجدل الذي أثارته قبل أسابيع حين أعلنت خلعها الحجاب.
في التفاصيل، قررت صابرين، مساء السبت، تلبية دعوة "مهرجان نجم العرب"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وحصلت صابرين، على تكريم عن مجمل الأعمال التي قدمتها، بحضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي وسمير صبري.
نشرت صابرين صورا لها من الحفل بعد حصولها على التكريم، لتنهي حالة الغياب التي عاشتها عن السوشيال ميديا، حيث نشرت آخر صورة في السابع عشر من شهر نوفمبر الماضي، حينما أعلنت وقتها عن خلع الحجاب.
إلا أن صابرين لم تسلم أيضا هذه المرة من الانتقادات، فبينما دعمها عدد كبير من محبيها، استمر الهجوم عليها من قبل البعض.
يذكر أن الهجوم على صابرين وعائلتها كان دفع الفنانة للبكاء على الهواء مباشرة منذ أيام في أحد اللقاءات.
Advertisements