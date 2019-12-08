صابرين تتألق في حفل مهرجان "نجم العرب"

أطلت الفنانة صابرين، على العلن بمظهرها الجديد، بعد الجدل الذي أثارته قبل أسابيع حين أعلنت خلعها الحجاب.





في التفاصيل، قررت صابرين، مساء السبت، تلبية دعوة "مهرجان نجم العرب"، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



