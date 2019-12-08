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محمود العسيلي وخطيبته بإطلالة جديدة على "إنستجرام"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:59 ص
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محمود العسيلي وخطيبته
محمود العسيلي وخطيبته
نادين نجدي
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نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيدوهات"إنستجرام"، برفقة ا خطيبته، وهو جالس وهي تقف خلفه، وكانت الصورة في مرآة المطعم.


يستعد "العسيلي" لطرح أغنية "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، وسوف يطرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن "ملايين" هي آخر أعمال محمود العسيلى، وحققت نجاحاً كبيراً على موقع الفيديوهات "يوتبوب" حيث حققت أكثر من 5 مليون نسبة مشاهدة، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي .

تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".
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