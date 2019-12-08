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حقيقة إعجاب سارة علي خان بنجم هندي معروف.. ورفضها الزواج منه

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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شاركت سارة علي خان فيديو على إنستجرام، حيث شوهدت وهي ترقص على أغنية Badtameez Dil، وهي أغنية من فيلم رانبير كابور "Yeh Jawaani Hai Deewani".

شاركت سارة سلسلة من الصور من فيلم Kedarnath، مع زميلها النجم سوشانت سينغ راجبوت، والمخرج أبهيشك كابور، والممثلين الآخرين في الفيلم، ثم قالت: "لا أستطيع أن أصدق أنه مر عام منذ التقى الجميع موكو لأول مرة، لقد كان فيلم Kedarnath وسيظل دائما جزءا لا يتجزأ مني، شكرا جزيلا لك تشانكابور وتشانيكا، أنا أقدر كل ما فعلته لدعمي ومساعدتي باستمرار خلال هذه الرحلة، شكرا لك يا سيد توشار لتصويرك هذا الفيلم بكل حب، جزيل الشكر ل جهانهاندا، شكرا لأنك كنت دائما تراقبني وتساندني دائما، وشكرا لجميع الناس الذين قبلوني أعطوني حبا جما وسمحوا لي أن أكون جزءا متواضعا من صناعة الأفلام الهندية".

ولكن اليوم، شاركت سارة علي خان فيديو من موقع تصوير Kedarnath، والذي يثير الاهتمام، حيث كانت تغني أغنية من فيلم رانبير كابور "Yeh Jawaani Hai Deewani".

الفيديو هو مونتاج لقطات من وراء الكواليس من Kedarnath تركز على موكو، وهي شخصية سارة علي خان في الفيلم، وفي جزء من الفيديو، لم تكن تعلم أن الكاميرا ملتصقة بها، شوهدت سارة وهي ترقص على في زيها الخاص بموكو.

الجميع يعلم أن سارة نصّبت نفسها معجبة بـ رانبير كابور، وفوق ذلك، في مرحلة ما من الحياة أرادت سارة الزواج من رانبير، على الأقل ما كشفه الأب سيف علي خان في برنامج Coffee with Karan عندما حضر هو وابنته.

على الرغم من أن سارة أوضحت لاحقا، في مقابلة أخرى أنها لا تريد الزواج من رانبير بعد الآن، وأنها كانت أكثر من معجبة في الطفولة.

على صعيد العمل، سارة ستشارك الشاشة مع كارتيك آريان، بالإضافة لذلك ستشارك سارة في فيلم Coolie No 1 مع فارون داوان.

وفقا للتقارير، سارة أيضا ستمثل في فيلم ل فيشال بهردواج، لكن لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
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