رئيس أكاديمية الشرطة: تزييف الوعي أداة حروب الجيل الرابع لإسقاط الدول

وأضاف، أن تزييف وعي المواطنين واختلاف المفاهيم واستهداف المواطنين ودفعهم لإسقاط دولهم، وترويج الشائعات من أبرز الأدوات في خلق حالة من الإحباط لدى الشعب واتهام المؤسسات الدولة تمهيدا لإسقاطتها.



وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن الدولة تواجه المخططات بزيادة الوعي لدى الشعب حيث إن الشباب هو الفيصل والمستهدف، وتضطلع أكاديمية الشرطة في تعميق الأنشطة البحثية وتأهيل ضابط شرطي عصري، وتجهيز برامج تثقيفية وتوعوعية لمواجهة التهديدات مخططات إسقاط الدول من الداخل.





وأكد، أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع المؤسسات الحكومية تواجه المخططات التي تحاك ضد الدولة للحفاظ على مكتسبات الدولة، وأن التوعية الفكرية والإنجازات التي تحققت وخفض البطالة وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين والمشروعات خير شاهدا على التقدم الكبير الذي تقوم به الدولة، وحفظ الله مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال فعاليات ندوة علمية بمقر أكاديمية الشرطة، لاستعراض مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي اهتماما كبيرا لمواجهة كافة المخاطر، مضيفا أن الحروب شهدت تطورا كبيرا في أشكالها وأخذت أشكالا مختلفة وأصبحت حروب الجيل الرابع تعتمد على أساليب غير نمطية في المواجهة بعكس السابق كان التدخل العسكري هو الحل.