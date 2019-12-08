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الداخلية تنظم ندوة "مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.. وآليات المواجهة"
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
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هبة عبد الحفيظ
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تنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، ندوة علمية لاستعراض مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.
وتعقد الندوة بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها).
وشارك في الحضور قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة والخبراء الأمنيين وعدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات المعنية بالجهات الحكومية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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