الداخلية تنظم ندوة "مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.. وآليات المواجهة"

تنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، ندوة علمية لاستعراض مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.





وتعقد الندوة بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها).



