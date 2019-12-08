انقلاب شاحنة محملة بالرمال على طريق رأس غارب-الغردقة (صور)

شهد طريق رأس غارب الغردقة انقلاب تريلا محملة بالرمال دون وقوع إصابات وجار رفع الرمل والسيارة لتسير حركة الطريق.



وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب شاحنة محملة بالرمل بطريق رأس غارب الغردقة، وتم تكليف رجال المرور والحماية المدنية برفع السيارة وفتح الطريق لتيسر حركة المرور.



وأكد مصدر، لـ "لفجر"، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية، موضحًا لا توجد خسائر بشرية إثر انقلاب الشاحنة المحملة بالرمال.



وأضاف المصدر فور وقوع الحادث تم رفع الشاحنة من حرم الطريق لعدم تكدس السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسبب الحادث.