اعتلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، واستحوذ على القب من كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ورفع رصيده لـ 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني





تصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 12 هدفا، ويليه كريم بنزما لاعب ريال مدريد الذي سجل 11 هدفا ليستحوذ على المركز الثاني.





وجاء في المركز الثالث لورين مورون لاعب ريال بيتيس برصيد8 أهداف، بينما احتل المرتبة الرابعة جيرارد مورينو برصيد 8 أهداف.





وفي المرتبة الخامسه يوجد لوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو ألافيس برصيد 8 أهداف، وفي المرتبه السادسة يوجد لويس سواريز برصيد 8 أهداف، وفي المرتبة السابعة من جدول ترتيب الدوري الإسباني يوجد روجير مارتي صاحب الـ 8 أهداف، و ويليان خوسيه مهاجم ريال سوسيداد





وتشهد المرتبة الثامنة والتاسعة من جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني كلا من دانيال باريخو قائد فالنسيا، وأنخيل رودريجيز لاعب خيتافي.





وفي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني يحتل الترتيب العاشر في القائمة ماكسيميانو جوميز برصيد 6 أهداف