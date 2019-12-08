اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لـ"حاسبات عين شمس"

يشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاعليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في الحوسبة الذكية ونظم المعلومات، اليوم الأحد، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع.



يقام المؤتمر بالتزامن مع إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة (1)، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف وتنظيم الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



ويشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات من كبريات الجامعات الدولية من بينها "الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، بلجيكا، هولندا".



ويقام المؤتمر بالتعاون مع الجامعة البريطانية وجامعة المستقبل وشركة هواوي والجامعة المصرية الصينية.

