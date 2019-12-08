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"بحبك أوي".. راند البحيري تغازل نجل الراحله غنوة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:05 ص
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راندا البحيري
راندا البحيري
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة راندا البحيري متابعيها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعه من الصور مع الطفل ياسين أمير نجل الفنانه الراحله غنوه، وكتبت تعليق علي الصور قائله:"ياسين_امير الممثل و الفنان الجميل انا بحبك اوي يا ياسين و نفسي اوي نبقي أصحاب ممكن؟؟ انا بحب دورك اوي في مسلسل زي_الشمس انت جميل. و موهوب اوي يا حبييي."

وحازت الصور علي تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها وجاءت تعليقات كالتالي:" انا كمان بحبه اوي، زي السكر انتم الاتنين، ايه الجمال دا حلوين اوي، تصدقي فيكم شبه من بعض، ان شاء الله نشوفكم في عمل."

يذكر ان الطفل ياسين هو نجل الفنانه الراحله غنوه شقيقه الفنانه أنغام، وعرفه الجمهور من خلال دوره في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا ونسب مشاهدات عاليه،

وتدور أحداث المسلسل زي الشمس، هو محامية يخونها خطيبها مع أختها فتسافر للخارج لاستكمال دراستها، وتعود مصر مجددًا بعد علمها بخبر مقتل أختها وتحاول طوال الحلقات الثلاثون البحث عن القاتل، المسلسل كان من بطوله كلا من الفنان أحمد السعدني، سوسن بدر، دينا الشربيني، أحمد داوود، ريهام عبدالغفور، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف السيناريست مريم ناعوم.


وعلي صعيد أخر قد أنضمت راند البحيري إلى مسلسل "الأخ الكبير"، لتشارك البطولة مع النجم محمد رجب، حيث قام بترشيحها لتجسيد الدور مخرج العمل إسماعيل فاروق.


ويشارك في العمل محمد رجب، هبه مجدي،ومحمود حجازي، وهاجر أحمد، وعبير صبري، ومحمد عز.

وأخر أعمال الفنانة راندا البحيري، الدرامية مسلسل"رسايل" للنجمة مي عز الدين، الذي عرض في موسم رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا بين جميع فئات الجمهور.

وشاركت راندا، مؤخرا فى الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي "، وهو بطولة أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، محمد عز، كارولين عزمى، محمد محمود عبد العزيز، سيمون، إيهاب فهمى.

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