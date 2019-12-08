Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
Advertisements
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كرستينا عياد تصوير ياسمين عليوة
Advertisements
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل، كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.

وصرح وزير النقل، بأن الخط الثالث لمترو الأنفاق يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم خطوط شبكة مترو الأنفاق، والذي يتبادل الخدمة معه في محطة ناصر، والخط الثاني الذي يتبادل الخدمة معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى أنه يتبادل مع خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة في محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة بولاق الدكرور، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائي (السلام العاصمة الإدارية) في محطة عدلي منصور.

وأشار الوزير، إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لمترو الأنفاق، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وأكد أن محطة ماسبيرو تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث النفقية، وتقع على مساحة 3600 م2 بعمق 28 مترا من منسوب سطح الأرض، وتتكون المحطة من ثلاثة أدوار، وأنه قد روعى في تصميم المحطة أن يتم إستغلال موقع المحطة بالكامل لإنشاء مبنى تجارى وإدارى أعلى جسم المحطة، ليكون مصدرًا جديدًا لزيادة عائد الخط الثالث، مع الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تمت أعمال نزع الملكية لمتاجرهم لتنفيذ هذه المحطة، إيمانًا من الدولة بعدم تعرض شاغلى أي منطقة لأي ضرر، سواءً كان ماديًا أو معنويًا من تنفيذ أي من المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الدولة.

وأوضح وزير النقل، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وقد بلغت نسبة الإنجاز للأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات، ثم يتفرع الخط شمالًا الى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وجنوبًا جامعة القاهرة بطول 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، ويتم تنفيذها علي ثلاثة أجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وتشتمل علي عدد (4) محطات نفقية، وهـــــي " ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات "، ومخطط افتتاحه في ديسمبر2021، والجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) وعدد4 محطات علوية (إمبابة - البوهى– القومية العربية –الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)] ومخطط إفتتاحه في يونيو 2022، والجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة، ويشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)] ومخطط افتتاحه في أبريل 2023.

وأضاف وزير النقل، أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا العام شهد العديد من الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث تم افتتاح محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) بالمرحلة الرابعة في يونيو الماضي، تلاها إفتتاح محطة هليوبوليس والتى تعد من أكبر المحطات النفقية في الشرق الأوسط في أكتوبر 2019، كما أنه من المخطط أن يتم إفتتاح محطتى (النزهة – هشام بركات) بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقي المرحلة ليتم إفتتاحها في إبريل 2020.
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
رئيس الوزراء: مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مثلث ماسبيرو دخول الحفار محطة مترو ماسبيرو الخط الثالث للمـترو

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

شعت: نوفمبر 2021 افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

عاجل.. وزير النقل يعلن موعد افتتاح الجزء الأول لمترو (العتبة –الكيت كات)

وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطات مترو ماسبيرو الزمالك

وزير النقل: بدء توريد 32 قطار مكيف للخط الثالث للمترو أبريل 2020

وزير النقل: تشغيل محطات قباء وعمر بن الخطاب وعدلي منصور 2020

الوزير: الاهتمام بمنظومة النقل الجماعي ومترو الأنفاق لتحقيق السيولة المرورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status