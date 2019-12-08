شريف منير لـ تامر حسني: "لازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك"

أعرب الفنان شريف مُنير عن سعادته الكبيرة بدخول الفنان تامر حسني موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر و ملهم عالميًا،وقام بتوجيه رسالة له ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر شريف مقطع فيديو له، وقال فيه:"تامر مبروك الف الف مبروك على نجاحك، الحقيقة شئء مُشرف جدًا، حصولك على جائزة أفضل مطرب وشخصية مؤثرة وملهمة في العالم في العالم كله،مش في الوطن العربي بس".





وتابع شريف قائلاً :"الحقيقة ده شرف لينا كفنانيين ومصريين، ولازم نقلدك عشان نبقي مؤثرين زيك".





وأضاف شريف: "انت راجل ناجح وبتعرف تختار شغلك كويس، وعلى مستوي السينما والتمثيل انت راجل ناجح جدًا،ودمك خفيف، ويتقدم مواضيع لذيذة جدًا".





واستكمل شريف قائلاً:" وعلى المستوي الغنائي الشقاوة موجودة، والعاطفة موجودة والرومانسية موجودة،والوطنية موجودة، فا أنت فعلاً مؤثر، وبعدين أعمالك اللي خارج الفن بتكلم عن نفسها، والناس اللي بتستقبلك في البلاد العربية والغربية مش بتستقبلك من فراغ ".





مشاركة تامر حسني في فيلم "الفلوس"



وعلى صعيد آخر، ينتظر تامر حاليًا عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، والفيلم من المقرر طرحه يوم ٢٥ ديسمبر الجاري، والفيلم من بطولة تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، محمد سلام،عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق .



تحضير تامر حسني لفيلم "مش أنا"



يُشار أنَّ تامر يستعد حاليًا لتحضير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وتشاركه في بطولة الفيلم الفنانة حلا شيحة وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.



