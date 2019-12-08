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رجال الإطفاء بأستراليا تكافح لاحتواء حرائق الغابات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الأحد، بأن فرق مكافحة الحرائق في شرق أستراليا، استغلت تحسن ظروف الطقس، للسيطرة على حرائق الغابات وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

 

وبحسب الوكالة، اندلع 96 حريقا في ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم سيدني أكبر مدن أستراليا، وقد تمكنت فرق الإطفاء من احتواء نصفها تقريبا.

 

وذكرت الوكالة، أن الضباب الدخاني غطى مدينة سيدني التي يقطنها 5.2 مليون نسمة على مدار أسابيع وزادت الأمور سوء يوم الجمعة باندماج عدة حرائق في حريق واحد ضخم قد تستغرق جهود إخماده عدة أسابيع.

 

وقال شين فيتسيمونس مفوض خدمة مكافحة حرائق المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز في تصريح لمحطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية اليوم الأحد إن درجة الحرارة ستتجاوز معدلها الطبيعي يوم الثلاثاء لتسجل 40 درجة مئوية مما ينذر باتساع نطاق الحرائق.

 

ويلقي البعض باللوم في انتشار الحرائق على ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة وأعمال الحرق المتعمد وانتشار الجفاف ببعض مناطق البلاد، ويواجه رئيس الوزراء سكوت موريسون ضغوطا لحمله على معالجة آثار التغير المناخي، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

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