Advertisements
Advertisements
Advertisements

بدء عمل الحفار نفرتاري بمحطة ماسبيرو بالخط الثالث

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
Advertisements
الحفار
الحفار
كرستينا عياد تصوير ياسمين عليوة
Advertisements
افتتح اليوم، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء عمل الحفار العملاق نفرتاري، من محطة مترو ماسبيرو، بالخط الثالث للمترو، ومن المقرر ان يتجه الحفار بعد ذلك ليعبر نهر النيل في اتجاه محطة الزمالك.




وأوضح اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن أهمية محطة ماسبيرو تعود لموقعها المميز، بالجانب من مثلث ماسبيرو، ووزارة الخارجية المصرية، والمتحف الملكي بكورنيش النيل.


وفيما يلي أبرز محطات الجديدة الجاري إنشائها ضمن الخط الثالث للمترو:

أولا: تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط وتشمل ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول بطول 4كم من محطة العتبة حتي محطة الكيت كات وتشتمل علي 4 محطات نفقية، ومخطط إفتتاحها في ديسمبر2021.

- الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات (محطة نفقية و4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022.

- الجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات (3نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.

- تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19/ 9/ 2019.



ثانيا: تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط:

- يتم استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة خاصة بعدما تم افتتاح وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس

- يجري حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور وبطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة.

- دراسة 3 محطات تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار بقيمة تصل لـ 1.5 مليار جنيه.

- سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019.

- تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020.

- تصل تكلفة المرحلة الرابعة 16.202 مليار جنيه.

تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020، لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، وتصل التكلفة الاجمالية لانشاء الخط الثالث بكافة مراحله 97 مليار جنيه.

تعود أهمية الخط الثالث لما يلي:

- يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور (موقف العاشر ) وغرب القاهرة ( بولاق الدكرور وإمبابة ) بطول 45 كم.

- يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة.

- يحقق الربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور – المستقبل - الشروق – بدر) بالاضافة الى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها.

- باستكمال تنفيذ الخط الثالث ستصل القدرة الإستعابية للثلاثة خطوط ما يزيد عن 3.5 مليون راكب يومياً.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم 4 نجوم من كبار الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 17 ساعة

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 14 ساعة

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status