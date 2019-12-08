بدء عمل الحفار نفرتاري بمحطة ماسبيرو بالخط الثالث

افتتح اليوم، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء عمل الحفار العملاق نفرتاري، من محطة مترو ماسبيرو، بالخط الثالث للمترو، ومن المقرر ان يتجه الحفار بعد ذلك ليعبر نهر النيل في اتجاه محطة الزمالك.













وأوضح اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن أهمية محطة ماسبيرو تعود لموقعها المميز، بالجانب من مثلث ماسبيرو، ووزارة الخارجية المصرية، والمتحف الملكي بكورنيش النيل.







وفيما يلي أبرز محطات الجديدة الجاري إنشائها ضمن الخط الثالث للمترو:





أولا: تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط وتشمل ثلاثة أجزاء:





- الجزء الأول بطول 4كم من محطة العتبة حتي محطة الكيت كات وتشتمل علي 4 محطات نفقية، ومخطط إفتتاحها في ديسمبر2021.





- الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات (محطة نفقية و4 محطات علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في يونيه 2022.





- الجزء الثالث بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة ويشمل 5 محطـات (3نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) ومخطط إفتتاحه في أبريل 2023.





- تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19/ 9/ 2019.









ثانيا: تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط:





- يتم استكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة خاصة بعدما تم افتتاح وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس





- يجري حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلى منصور وبطول حوالى 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة.





- دراسة 3 محطات تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار بقيمة تصل لـ 1.5 مليار جنيه.





- سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019.





- تشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الاوسط في ابريل2020.





- تصل تكلفة المرحلة الرابعة 16.202 مليار جنيه.





تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في ابريل 2020، لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، وتصل التكلفة الاجمالية لانشاء الخط الثالث بكافة مراحله 97 مليار جنيه.



تعود أهمية الخط الثالث لما يلي:





- يحقق الربط بين شرق القاهرة من محطة عدلى منصور (موقف العاشر ) وغرب القاهرة ( بولاق الدكرور وإمبابة ) بطول 45 كم.





- يحقق الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة للربط بوسط المدينة ومحافظة الجيزة.





- يحقق الربط مع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) في محطة عدلي منصور بداية طريق الإسماعيلية الصحراوى والمخطط لها ان تكون اكبر محطة تبادلية تربط الخط الثالث للمترو بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخدم القادمين من المدن الجديدة شرق القاهرة ( العبور – المستقبل - الشروق – بدر) بالاضافة الى القادمين من محافظات شرق القناة (الاسماعيلية – بور سعيد – الشرقية ) مما ييسر الانتقال من شرق القاهرة إلى غربها.