تايلور سويفت تطرح أغنية خاصة بعيد الميلاد المجيد

طرحت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ كليب اغنيتها الجديدة "​Christmas Tree Farm"​ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحمل الكليب توقيع تايلور سويفت نفسها.

ويظهر الكليب لقطات من طفولة سويفت، ويحقق رواج كبير بين الجمهور اذ انه تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بفترة قصيرة.

الجدير ذكره ان تايلور سويفت عبرت مؤخرا عن إعجابها بمذكرات النجمة ديمي مور والتي أصدرتها في كتاب بعنوان Inside Out، قائلة: ” لم أستطع أن أضعه جانباً، لقد قرأته في يومين فقط، وأضافت :” كنت أفكر حول كيف كانت الممثلة الأعلى أجراً، لكنها عوقبت بقسوة لهذا السبب، هذا كان خطأ، وعوملت بأسلوب بشع في ذاك الوقت”.