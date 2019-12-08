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تايلور سويفت تطرح أغنية خاصة بعيد الميلاد المجيد
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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طرحت النجمة العالمية تايلور سويفت كليب اغنيتها الجديدة "Christmas Tree Farm" وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحمل الكليب توقيع تايلور سويفت نفسها.
ويظهر الكليب لقطات من طفولة سويفت، ويحقق رواج كبير بين الجمهور اذ انه تخطى الـ 5 ملايين مشاهدة بفترة قصيرة.
الجدير ذكره ان تايلور سويفت عبرت مؤخرا عن إعجابها بمذكرات النجمة ديمي مور والتي أصدرتها في كتاب بعنوان Inside Out، قائلة: ” لم أستطع أن أضعه جانباً، لقد قرأته في يومين فقط، وأضافت :” كنت أفكر حول كيف كانت الممثلة الأعلى أجراً، لكنها عوقبت بقسوة لهذا السبب، هذا كان خطأ، وعوملت بأسلوب بشع في ذاك الوقت”.
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