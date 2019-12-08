رئيس تجار التجزئة بالإسماعيلية لـ "الفجر" استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

قال جمعة الفل، رئيس الجمعية العامة لتجار التجزئة بمحافظة الإسماعيلية، إن هناك استقرارًا في جميع أنواع الخضروات والفاكهة بالأسواق، وذلك بسبب زيادة المونتاجات المعروضة في الأسواق.



وأكد "الفل" في تصريحات إلى "الفجر"، أن أعلى الأسعار في الأسواق هي البصل حيث سجل 6 جنيهات وذلك بسبب تأخير موسم البصل الجديد، بينما سجل كيلو الطماطم من 3 الي 4 جنيهات، والكوسة من 6 الي 8 جنيهات للكيلو، والبسلة 10 جنيهات، والفصولية الخضراء 5 جنيهات للكيلو، والملوخية من 5 الي 7 جنيهات، وبزنجان الرومي 3 جنيه، والبازنجان العروس 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الشطة 5 جنيهات، والفلفل الرومي من 4 الي 6 جنيهات، والجزر 4 جنيهات، والجزر 4 جنيهات.



بينما شهدت أسعار الفاكهة انخفاضا ايضا حيث سجل الجوافة 7 جنيهات للكيلو، والعنب 5 جنيهات، والرمان 5 جنيهات للكيلو، بينما سجل البلح 7 جنيهات، والتفاح إيطالي من 12 إلى 15 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي من 17 إلى 20 جنيها، والبرتقال 4 جنيهات، واليوسفي 3 جنيهات للكيلو.

