في اليوم الثالث.. قافلة جامعة القاهرة الشاملة تكشف على 1401 في حلايب و972 بأبو رماد



واصلت القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، لليوم الثالث والأخير، تقديم خدماتها في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 1401 حالة في مدينة حلايب، و972 حالة في أبو رماد، وتقديم العلاج مجانًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.



وكانت القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، انطلقت الأسبوع الماضي، وتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، حيث تم إجراء الكشف الطبي في اليوم الأولى على 940 حالة، وتقديم العلاج بالمجان، وتوزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا، وفي اليوم الثاني تم إجراء الكشف على 1125 حالة، وإجراء 8 عمليات جراحية، وفحص 75 حالة بيطرية، كما شملت القافلة ندوات تثقيف وتوعية صحية.



وضمت القافلة الطبية الشاملة 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري ورياض الأطفال والزراعة والآثار.



وكان الدكتور الخشت، وجه بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.