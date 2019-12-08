غدا.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بجامعة حلوان



كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.



ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء في تخصصات متنوعة من جامعات مختلفة وبحضور رؤساء معاهد الدراسات الإفريقية، والمستشاريين الثقافين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.

ينظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها) في الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019 بكلية السياحة والفنادق.ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.ويتناول المؤتمر كيفية تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة في كل المجالات المعرفية والتطبيقية من خلال تقديم أبحاث علمية متخصصة تمثل ركيزة لصانعى القرار للانطلاق نحو آفاق مستقبلية واعدة.ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة والتعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.