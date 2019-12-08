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ألمانيا تدعو لإجراءات ضد روسيا بعد تورطها في عملية اغتيال

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
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أنغريت كرامب- كارينباور
أنغريت كرامب- كارينباور
وكالات
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ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية، اليوم الأحد، أن رئيسة "الحزب المسيحي الديمقراطي" المحافظ في ألمانيا، أنغريت كرامب- كارينباور، دعت إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا في أعقاب مقتل رجل جورجي في وسط برلين في وقت سابق من هذا العام يُعتقد أنها كانت جريمة اغتيال نفذتها روسيا.

 

وبحسب الصحيفة الألمانية، قالت كرامب- كارينباور: "سيتعين على الحكومة الاتحادية مناقشة واتخاذ مزيد من ردود الفعل".

 

وأضافت كرامب- كارينباور: "يتعين على الجانب الروسي الآن أن يسهم في التحقيق في هذه الجريمة".

 

وقتل الضحية البالغ من العمر 40 عاماً بالرصاص في وضح النهار في حديقة صغيرة في حي موابيت ببرلين في 23 أغسطس الماضي.

 

وتشتبه وزارة الخارجية الألمانية في تورط وكالات الاستخبارات الروسية في إطلاق النار وطردت يوم الأربعاء الماضي اثنين من الدبلوماسيين الروس.

 

وتولت النيابة الاتحادية الألمانية مسؤولية التحقيق في إطلاق النار.

 

وقالت كرامب-كارينباور إن "جريمة القتل توتر العلاقات بين ألمانيا وروسيا".

 

وأكدت أن "الأدلة ذات أهمية بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع عمليات الإغتيال في المملكة المتحدة وغيرها من الأنشطة الروسية، ترسم صورة مقلقة إلى حد ما".

 

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا لعدم تقديمها مساعدة كافية للمحققين الألمان.

 

ويبحث التحقيق الألماني أيضًا في صلة محتملة بالمسؤولين في الشيشان، وهي جمهورية داخل الاتحاد الروسي لها دستورها الخاص لكنها لا تزال تحت سيطرة موسكو.

 

ويقال إن الضحية حارب ضد روسيا إلى جانب المقاتلين الشيشان في أوائل القرن الحادي والعشرين. وبحسب ما ورد نجا من محاولة اغتيال في مايو 2015 في العاصمة الجورجية تبيليسي.

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الكلمات المفتاحية

روسيا المانيا اجراءات أنغريت كرامب كارينباور

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