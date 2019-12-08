صحيفة: مصرع 35 وإصابة نحو 50 آخرين إثر حريق هائل في مصنع بالهند

لقي مالا يقل عن 35 شخصَا إثر اندلاع حريقاً هائلاً في مصنع بمنطقة أناج ماندي في نيودلهي بالهند، صباح اليوم الأحد، ويعتقد أن نحو 50 شخصًا قد أًصيبوا ونُقلوا إلى 4 مستشفيات في العاصمة الهندية، حسبما ذكرت صحيفة "إنديا توداي"."





ووفقًا لـ"إنديا توداي"، أنقذ مسؤولو إدارة الإنقاذ والإطفاء نحو 50 شخصًا، مع تأكيد شرطة دلهي على عدد القتلى الهائل صباح الأحد.





وتجري عملية إنقاذ، حيث يُخشى أن يكون عدد أكبر من الأشخاص محاصرين في المبنى.





وحسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية، اندلع الحريق في "مصنع بلاستيكي غير قانوني يعمل داخل منزل"، وانتشر بسرعة، واجتاح منزلين آخرين.





في غضون ذلك، أخبر رجال الإطفاء في الموقع مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القتلى والمصابين من بينهم 65 شخصًا وقد يرتفع عدد القتلى. وأضافوا، أن دائرة كهربائية قصيرة تسببت في نشوب حريق في ساعات الصباح الباكر.





وفي الوقت نفسه، تجمع المئات من الأشخاص الذين أُصيبوا بالصدمة في الموقع وتم الضغط على العشرات من سيارات الإسعاف ومحركات الإطفاء في الخدمة. بحلول الساعة 10:00 من صباح اليوم، كانت عملية الإنقاذ قد انتهت وإطفاء الحريق.





ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن معظم الضحايا كانوا من العمال الذين ينامون داخل المنشأة بعد اندلاع النيران.





وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.





وكتب على "تويتر": "أن الحريق في أنج ماندي في دلهي على طريق راني جانسي مروع للغاية. أفكاري مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم. متمنين للجرحى الشفاء العاجل. السلطات تقدم كل المساعدة الممكنة في موقع المأساة".





وفي سياق آخر، لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأًصيب 23 آخرون، فى ولاية ماديا براديش بوسط الهند نتيجة تصادم حافلة وشاحنة، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.





ونقلت عنه وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، قال ممثل للشرطة: "مات تسعة أشخاص وجرح 23 في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة. وأًصيب حوالي 10 أشخاص بجروح خطيرة".





وأضاف ممثل الشرطة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.





وأعرب رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، كمال ناث، عن تعازيه في مقتل شخص في الحادث.





وقال رئيس الوزراء، بيان صادر عن مكتبه: "تلقيت أنباء حزينة بشأن الحادث الذي وقع في روى. أتقدم بأحر التعازي لعائلات جميع الركاب الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المروع."