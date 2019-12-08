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داليا البحيري تتألق بالتيجر وتشكر جمهورها (تفاصيل)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تحرص الفنانه داليا البحيري علي مشاركه جمهورها ومتابعيها صورآ من يومياتها الخاصه وأعمالها الفنيه من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقامت داليا بنشر مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في مهرجان نجم العرب أمس، وحصولها علي جائزة لمشوراها الفني الحافل بالأعمال التي أمتعت جمهورها في الوطن العربي.

وعلقت داليا علي الصور قائله: "جائزتي من مهرجان نجم العرب امس عن مشواري الفني شكرا جمهوري العظيم في الخليج العربي علي ثقتكم الغالية وأتمني أكون دائما عند حسن ظنكم بي."

وظهرت داليا بإطلالة بسيطه هادئة حيث ارتدت بنطال باللون الأبيض، و بلوزة تيجر تتسم بأكمام طويلة، وتسريحه شعر بسيطه ومكياج ناعم ناسب إطلالتها الجذابة.


وحاز المنشور علي تفاعل من محبيها ومتابعيها، وجاءت تعليقات كالتالي:"قمر يا داليا وايه البنطلون الجميل ده،مليون مبروك، تستليها يا نجمه، حلوة اوي الف مبروك."


يذكر ان الفنانه داليا البحيري تقوم بتصوير حاليا مسلسلها الذي يحمل أسم" فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والمسلسل "فلانتينو" بطولة كلا من ددلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين ، وداليا البحيرى، حمدي الميرغني، وفاء صادق، إلهام عبد البديع،طارق الأبيارى، سليمان عيد،هدى المفتى، محمد كيلانى، بدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، والمسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضى، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.

ويجسد الزعيم عادل إمام فى شخصية رجل أعمال يُدعى "نور عبد المجيد"، وهو صاحب مجموعة مدارس دولية،ومتزوج من الفنانة دلال عبد العزيز، ويواجه خلال الأحداث أزمات تتعرض لها مجموعة المدارس التى يمتلكها .


أخر أعمالها الفنية

وكانت آخر أعمال داليا البحيري مسلسل "للحب فرصة أخيرة" الذي تدور أحداثه حول المشكلات الاجتماعية بين الأبناء والآباء، والذي يحاول من خلال معالجتها توجية العديد من النصائح إلى الآباء، ويشارك في بطولته فراس سعيد، أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، عمرو عابد، تأليف شهيرة سلام، إخراج منال الصيفي.

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