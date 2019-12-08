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مواعيد مباريات الأسبوع في القسم الثاني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقدم "الفجر الرياضي" أجندة مواعيد مباريات الأسبوع الحالي من مسابقة دوري الممتاز "ب" .

مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019

- المنيا مع تليفونات بني سويف
- سوهاج مع البنك الأهلي
- شبان قنا مع طهطا

مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2019

- منتخب السويس مع الداخلية
- القناة مع الزرقا
- كوكاكولا مع سيراميكا
- الحمام مع أبو قير

مباريات الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

- المنصورة مع الأوليمبي
- بيلا مع المالية
- دمنهور مع فاركو

مباريات الأربعاء 11 ديسمبر 2019

- الألومنيوم مع الإعلاميين
- بترول اسيوط مع ديروط
- بني سويف مع الفيوم
- الترسانة مع بتروجت
- النجوم مع جمهورية شبين
- الرجاء مع دكرنس


مباريات الخميس 12 ديسمبر 2019

- المريخ مع النصر


مباريات الجمعة 13 ديسمبر 2019

- بلدية المحلة مع الحمام
- أبو قير مع غزل المحلة

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 16 نقطة
2- البنك الأهلي 15 نقطة
3- تليفونات بني سويف 13 نقطة
4- شبان قنا 13 نقطة
5- الألومنيوم 12 نقطة
6- بترول أسيوط 8 نقاط
7- سوهاج 8 نقاط
8- المنيا 7 نقاط
9- الإعلاميين 7 نقاط
10- الفيوم 7 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة
2- جمهورية شبين 11 نقطة
3- منتخب السويس 10 نقاط
4- القناة 9 نقاط
5- النصر 9 نقاط
6- النجوم 9 نقاط
7- الداخلية 8 نقاط
8- بتروجت 8 نقاط
9- كوكاكولا 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 15 نقطة
2- غزل المحلة 14 نقطة
3- دمنهور 14 نقطة
4- الرجاء 12 نقطة
5- دكرنس 11 نقطة
6- أبو قير 9 نقاط
7- بلدية المحلة 9 نقاط
8- المنصورة 7 نقاط
9- الأوليمبي 7 نقاط
10- الحمام 4 نقاط
11- بيلا 3 نقاط
12- المالية نقطتين
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الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات القسم الثاني القسم الثاني الدوري المصري اخبار الرياضة

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