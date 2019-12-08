مواعيد مباريات الأسبوع في القسم الثاني



يقدم "الفجر الرياضي" أجندة مواعيد مباريات الأسبوع الحالي من مسابقة دوري الممتاز "ب" .



مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2019



- المنيا مع تليفونات بني سويف

- سوهاج مع البنك الأهلي

- شبان قنا مع طهطا



مباريات الإثنين 9 ديسمبر 2019



- منتخب السويس مع الداخلية

- القناة مع الزرقا

- كوكاكولا مع سيراميكا

- الحمام مع أبو قير



مباريات الثلاثاء 10 ديسمبر 2019



- المنصورة مع الأوليمبي

- بيلا مع المالية

- دمنهور مع فاركو



مباريات الأربعاء 11 ديسمبر 2019



- الألومنيوم مع الإعلاميين

- بترول اسيوط مع ديروط

- بني سويف مع الفيوم

- الترسانة مع بتروجت

- النجوم مع جمهورية شبين

- الرجاء مع دكرنس





مباريات الخميس 12 ديسمبر 2019



- المريخ مع النصر





مباريات الجمعة 13 ديسمبر 2019



- بلدية المحلة مع الحمام

- أبو قير مع غزل المحلة



ترتيب المجموعة الأولى



1- بني سويف 16 نقطة

2- البنك الأهلي 15 نقطة

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة

4- شبان قنا 13 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 7 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 3 نقاط



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النصر 9 نقاط

6- النجوم 9 نقاط

7- الداخلية 8 نقاط

8- بتروجت 8 نقاط

9- كوكاكولا 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 15 نقطة

2- غزل المحلة 14 نقطة

3- دمنهور 14 نقطة

4- الرجاء 12 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- أبو قير 9 نقاط

7- بلدية المحلة 9 نقاط

8- المنصورة 7 نقاط

9- الأوليمبي 7 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين