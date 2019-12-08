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عشرات القتلى والجرحى بحريق بمصنع في الهند

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:12 ص
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حريق بمصنع في الهند
حريق بمصنع في الهند
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 32 شخصا و جرح العشرات، صباح اليوم الأحد، في حريق مصنع في العاصمة نيودلهي، حسبما أعلنت الشرطة الهندية.

 

وأفادت وكالة " إي ان آي" الهندية، نقلًا عن الشرطة قولها، إن الحريق اندلع في شارع آنج ماندي".

 

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل لكن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة حيث تم إخلاء 62 شخصا من المبنى وسبب الحريق لا يزال مجهولا.

وفي سياق آخر، لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأًصيب 23 آخرون، فى ولاية ماديا براديش بوسط الهند نتيجة تصادم حافلة وشاحنة، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

 

ونقلت عنه وكالة أنباء آسيا الدولية ANI، قال ممثل للشرطة: "مات تسعة أشخاص وجرح 23 في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة. وأًصيب حوالي 10 أشخاص بجروح خطيرة".

 

وأضاف ممثل الشرطة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

وأعرب رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، كمال ناث، عن تعازيه في مقتل شخص في الحادث.

 

وقال رئيس الوزراء، بيان صادر عن مكتبه: "تلقيت أنباء حزينة بشأن الحادث الذي وقع في روى. أتقدم بأحر التعازي لعائلات جميع الركاب الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المروع."

 

يذكر أن الحريق شب صباح اليوم في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

 

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الكلمات المفتاحية

ولاية ماديا براديش ولاية براديش حريق مصنع الهند

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