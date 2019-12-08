مقتل 43 شخصا جراء حريق مدمر في العاصمة الهندية

قالت الشرطة، إنه لقي 43 شخصا على الأقل حتفهم اليوم الأحد، في حريق مدمر اندلع في مبنى في منطقة سوق مزدحمة بالحبوب بوسط نيودلهي، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".



وقال الدكتور كيشور سينغ من مستشفى تديره الحكومة إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى بواسطة رجال الإنقاذ، وانه تم علاج 16 شخصًا آخرين من الحروق أو اثار استنشاق الدخان، موضحا انهم في حالة مستقرة.



يتم التحقيق في سبب الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 5:30 صباحًا.



وقال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 25 عربة إطفاء، وتم اتمام عملية الإنقاذ.



وقال ضابط الشرطة آرون كومار ميتال إن القتلى كانوا من بين 59 شخصًا تم نقلهم خارج المبنى الذي اشتعلت فيه النيران في منطقة راني جانسي مارج.



وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحريق بأنه "مروع للغاية". وقال علي تويتر "خالص عزائي لمن فقدوا أحباءهم. واتمني للجرحى الشفاء العاجل "، مضيفا ان السلطات تقدم كل المساعدة الممكنة في موقع المأساة.



الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبًا ما يتم انتهاك قوانين البناء وقواعد السلامة من قِبل البنائين والمقيمين.



في عام 1997، أدى حريق في أحد دور السينما في نيودلهي إلى مقتل 59 شخصًا. في فبراير من هذا العام، قُتل 17 شخصًا أيضًا جراء حريق شب في فندق من ستة طوابق، في العاصمة الهندية بدأ في مطبخ غير مصرح به على السطح.

