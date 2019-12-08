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ترتيب مجموعات دوري أبطال افريقيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث شهدت المبارايات الكثيرة من الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء وأيضاً بعض المواجهات النارية بين الأندية الكبرى في أفريقيا.


وحقق الثلاثي ( مازيمبي - النجم الساحلي - الترجي) العلامة الكاملة حتى الآن في البطولة ونجحوا في الفوز بالمواجهتين في دور المجموعات حتى الآن ويتصدروا مجموعتهم برصيد 6 نقاط.


- المجموعة الأولى :-

1- مازيمبي 6 نقاط.

2- الزمالك 3 نقاط.

3- زيسكو نقطة واحدة.

4- اول أغسطس نقطة واحدة.


وكان نادي الزمالك قد نجح في تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات على حساب فريق اول أغسطس الانجولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، بينما فاز فريق مازيمبي خارج ملعبه على فريق زيسكو الزامبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.


- المجموعة الثانية :-

1- النجم الساحلي 6 نقاط.

2- الأهلي 3 نقاط.

3- الهلال 3 نقاط.

4- بلاتينيوم ستارز 0 نقاط.


وحقق فريق النجم الساحلي التونسي الفوز الثاني له في البطولة بعدما انتصر على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما فاز النادي الأهلي المصري على فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في القاهرة.


- المجموعة الثالثة :-

1- صن داونز 4 نقاط.

2- اتحاد العاصمة نقطتين.

3- الوداد البيضاوي نقطتين.

4- بترو أتليتكو نقطة واحدة.


وتعادل فريق صن داونز الجنوب افريقي مع فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بنتيجة سلبية، بينما خطف فريق بترو أتليتكو الانجولي نقطة ثمينة على أرضه من فريق اتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل بنتيجة 1-1.


- المجموعة الرابعة :-

1- الترجي 6 نقاط.

2- شبيبة القبائل 3 نقاط.

3- الرجاء 3 نقاط.

4- فيتا كلوب 0 نقاط.


وتعرض فريق فيتا كلوب الكونغولي للهزيمة الثانية له في دور المجموعات بعدما خسر من فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة هدف نظيف، بينما حقق فريق الترجي التونسي فوزا صعبا على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة هدف نظيف أيضاً.
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