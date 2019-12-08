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هونج كونج تستعد لحشد جديد بينما تدعو الحكومة للهدوء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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تستعد هونج كونج لحشد جديد، اليوم الأحد، يتوقع أن يقيس الدعم للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المدينة التي تحكمها الصين في الوقت الذي ناشدت فيه الحكومة الناس للتعبير عن آرائهم بسلام، وفقا لرويترز.

أعطت الشرطة الضوء الأخضر للجبهة المدنية لحقوق الإنسان (CHRF) - الجهة المنظمة لمسيرات سلمية قوامها مليون شخص في يونيو - لتنظيم المسيرة، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها المجموعة تصريحًا للاحتجاج منذ 18 أغسطس.

سوف يسير الناشطون من فيكتوريا بارك في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي إلى شارع تشاتر بالقرب من قلب المركز المالي، طريق الاحتجاجات المماثلة، التي بدأ معظمها بسلام ولكن تحولت إلى العنف في وقت سابق.

تصاعدت الاحتجاجات في يونيو بسبب مشروع قانون لتسليم المجرمين، والذي من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم، ولكن تطورت الآن إلى دعوات أوسع للديمقراطية، من بين مطالب أخرى.

وقالت الحكومة في بيان يوم السبت إنها "تعلمت الدرس وستستمع بتواضع وتقبل النقد".

وقال مفوض الشرطة الجديد في هونغ كونغ، كريس تانغ، إن قوته ستتخذ نهجًا مرنًا في المظاهرات، باستخدام "المقاربة الصعبة والناعمة".

هزت المستعمرة البريطانية السابقة أكثر من 900 حدث من المظاهرات والمواكب والاجتماعات العامة منذ يونيو، وانتهى العديد منها بمواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة، الذين استجابوا في بعض الأحيان بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

قام المتظاهرون بإشعال النار في السيارات والمباني وألقوا قنابل حارقة على مخافر الشرطة والقطارات، وألقوا الحطام من الجسور على حركة المرور أدناه وقاموا بتخريب مراكز التسوق والحرم الجامعي، مما أثار تساؤلات حول كيفية وتوقيت إنهاء الاضطرابات.

يشعر المتظاهرون بالغضب مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية آنذاك إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنفي بكين تدخلها وأدانت الاضطرابات وألقت باللوم على الحكومات الأجنبية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا المستعمرة السابقة في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
مُنع رئيس غرفة التجارة الأمريكية (AMCham) في هونغ كونغ من الدخول بشكل منفصل إلى مدينة ماكاو المجاورة ذات الحكم الصيني يوم السبت بعد أن احتجزه مسؤولو الهجرة.

تمتع المركز المالي الدولي بهدوء نسبي منذ أن حققت الانتخابات المحلية في 24 نوفمبر فوزًا ساحقًا على المرشحين المؤيدين للديمقراطية.

تم إلقاء القبض على ما يقرب من 6000 شخص في الاحتجاجات منذ يونيو، أكثر من 30 ٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عام.
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الكلمات المفتاحية

للجبهة المدنية لحقوق الإنسان رئيس غرفة التجارة الأمريكية في هونغ احتجاجات هونج كونج

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