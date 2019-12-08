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أونلاين: مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط السعودية مباشر جودة متعددة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
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مباراة السعودية والبحرين الأحد 8/12/2019 في نهائي كأس الخليج 2019، حيث يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب البحرين في إطار منافسات الدور النهائي في بطولة كأس الخليج 2019، وتُقام مباراة السعودية والبحرين في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية.

يدخُل منتخب السعودية المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الدور النهائي في بطولة كأس الخليج 2019، فيما يدخل منتخب البحرين المباراة ساعياً لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الدور النهائي في بطولة كأس الخليج 2019.

موعد مباراة السعودية والبحرين الأحد في نهائيي بطولة كأس الخليج 2019: والقنوات الناقلة لمُباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج 2019 بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 2019 في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الأحد، في تمام الساعة:
السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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