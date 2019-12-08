شاهد.. أحدث ظهور لياسمين الخطيب في كواليس فيلمها "طلعت حرب 2" (صورة)

وعلقت على الصورة قائلة: "فاتن وعلى، كواليس تصوير طلعت حرب2".



وظهرت ياسمين بإطلالة جذابة حيث ظهرت مرتديه فستان كب قصير وله ذيل طويل باللون الفضي، وتسريحه شعر بسيطة ناعمة، ومكياج ناسب إطلالتها اللامعة.



وتفاعل محبيها ومتابعيها معها،الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين انهم منتظرين الانتهاء من تصوير الفيلم وعرضه بصالات السينما بفارغ الصبر.



"طلعت حرب 2"

يذكر ان هذا أولي اعمال ياسمين الخطيب السينمائية، والذي أعلنت عنه في وقت سابق من خلال صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فسيبوك.



الفيلم من المخرج مجدي أحمد علي، و السيناريو والحوار الكاتبة هنزادة فكري.



وتدور أحداث الفيلم في الستينات ويعرض أبرز القضايا في تلك الفتره من خلال 4 قصص.



يذكر أن آخر اعمال المخرج مجدي أحمد علي هو فيلم "مولانا" والذي شارك في بطولاته كل من عمرو سعد، درة، أحمد محدي، فرح يوسف، محمد سليمان وغيرهم.



نبذة عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب هي كاتبة وإعلامية لها الكثير من المقالات في الصحف و الجرائد المصرية والعربية، كما قامت بتأليف وكتابة عدة كتب بطريقة ساخرة تناولت فيها بعض مشكلات المرأة في المجتمع.



كما قامت ياسمين الخطيب بتقديم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب ملابسها التي وصفها البعض بأنها غير لائقة ومناسبة للظهور عبر الشاشة كمقدمة للبرنامج.









شاركت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره برفقة الفنان أحمد وفيق، من كواليس فيلمها الذي بدأت في تصويره "طلعت حرب 2"