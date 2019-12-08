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YALLAKORA مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي بث مباشر.. رابط ماتش أستون فيلا ضد ليستر سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:06 ص
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بوابة الفجر
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يحل فريق ليستر سيتي ضيفاً على نظيره فريق أستون فيلا في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة أستون فيلا وليستر سيتي في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.

يدخل فريق أستون فيلا المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يسعى فريق ليستر سيتي لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما في يوم الأحد.

تابع لايف مباراة أستون فيلا وليستر سيتي مباشر، حيث يدخل فريق أستون فيلا مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق أستون فيلا إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

مباراة أستون فيلا وليستر سيتي بث مباشر، وسوف يدخل فريق ليستر سيتي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق أستون فيلا، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.
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