مها أحمد عن صورها مع خالد النبوي ولقاء الخميسي: "أجمل صحبة"





مسلسل "ممالك النار"



عبرت الفنانة مها أحمد، عن سعادتها بمهرجان الإسكندرية وجودها برفقه زملائها الفنان خالد النبوي والفنانه لقاء الخميسي، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".صوره تجمعها برفقه الفنانين وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلة: "أجمل صحبة فى مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي اخواتى لقاء الخميسي وخالد النبوي، شكرًا مصمم الأزياء العالمي أحمد فايز أخويا وصديقي شكرًا ماكيير وكوافير وليد جي جي إسكندرية الكوافير مؤمن والماكييره عبير".يذكر أن الفنانة مها أحمد، تألقت أمس في افتتاح مهرجان "الإسكندرية المسرحي العربي" بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان طويل باللون الفضي وتسريحة شعر ومكياج جذاب.يشار أن الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بمكتبة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان جلال الشرقاوي، وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ،و أسس المهرجان رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.وعلى سياق أخر يُشار أن الفنان خالد النبوي يُعرض له حاليًا مسلسل "ممالك النار"، وتدور أحداث المسلسل "ممالك النار" حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، والمسلسل بطولة خالد النبوي،نضال نجم، عبد المنعم عمايري، محمود نصر،رشيد عساف، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.